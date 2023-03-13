Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске «противник грызется за каждый метр».

Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске. Его слова приводит Telegram-канал пресс-службы.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске «противник грызется за каждый метр».

«Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед», — сказал Пригожин.

Ранее Столтенберг заявил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России.

СМИ сообщили о первом применении украинцами американской «умной» бомбы под Артемовском.