Названы лауреаты премии «Оскар-2023»
В понедельник, 13 марта, в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» выиграл сразу семь наград: за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.
Лучшим актером по версии киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит». Фильм о политике Алексее Навальном* забрал награду за лучший документальный фильм.
Полный список победителей:
- Лучший фильм — «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт;
- Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);
- Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
- Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»);
- Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
- Лучший актер второго плана Ке Хюи Куан — («Все везде и сразу»);
- Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»);
- Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер;
- Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
- Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»);
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»;
- Лучший оригинальный сценарий — «Все везде и сразу»;
- Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»;
- Лучший монтаж — Пол Роджерс, «Все везде и сразу»;
- Лучший оригинальный саундтрек — «На Западном фронте без перемен»;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»;
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»;
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»;
- Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»;
- Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»);
- Лучший грим — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли).
*Внесен в список террористов и экстремистов в России