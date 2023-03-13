Названы лауреаты премии «Оскар-2023»

В понедельник, 13 марта, в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» выиграл сразу семь наград: за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.

Лучшим актером по версии киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит». Фильм о политике Алексее Навальном* забрал награду за лучший документальный фильм.

Полный список победителей:

Лучший фильм — «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт;

Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);

Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»);

Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»);

Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);

Лучший актер второго плана Ке Хюи Куан — («Все везде и сразу»);

Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»);

Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер;

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;

Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»);

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»;

Лучший оригинальный сценарий — «Все везде и сразу»;

Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»;

Лучший монтаж — Пол Роджерс, «Все везде и сразу»;

Лучший оригинальный саундтрек — «На Западном фронте без перемен»;

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»;

Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»;

Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»;

Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»;

Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»);

Лучший грим — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли).

*Внесен в список террористов и экстремистов в России