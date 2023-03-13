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Названы лауреаты премии «Оскар-2023»

В понедельник, 13 марта, в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» выиграл сразу семь наград: за лучший фильм, лучшую режиссеру, лучшую женскую роль, мужскую и женскую роли второго плана, а также оригинальный сценарий и монтаж.

Лучшим актером по версии киноакадемии стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме «Кит». Фильм о политике Алексее Навальном* забрал награду за лучший документальный фильм.

Полный список победителей:

  • Лучший фильм — «Все везде и сразу», режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт;
  • Лучший актер — Брендан Фрейзер («Кит»);
  • Лучшая актриса — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
  • Лучший режиссер — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»);
  • Лучшая актриса второго плана — Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»);
  • Лучший актер второго плана Ке Хюи Куан — («Все везде и сразу»);
  • Лучшая песня — Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция»);
  • Лучший иностранный фильм — «На Западном фронте без перемен», режиссер Эдвард Бергер;
  • Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»;
  • Лучший оператор — Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»);
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Путь воды»;
  • Лучший оригинальный сценарий — «Все везде и сразу»;
  • Лучший адаптированный сценарий — «Говорят женщины»;
  • Лучший монтаж — Пол Роджерс, «Все везде и сразу»;
  • Лучший оригинальный саундтрек — «На Западном фронте без перемен»;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Мальчик, Крот, Лис и Конь»;
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Прощание по-ирландски»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Заклинатели слонов»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «На Западном фронте без перемен»;
  • Лучшие костюмы — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»);
  • Лучший грим — «Кит» (Адриан Моро, Джуди Чин, Аннемари Брэдли).

*Внесен в список террористов и экстремистов в России