МТС перед началом туристического сезона оцифровала столицу русского венецианского кружева

МТС к теплому туристическому сезону «прокачала» мобильный интернет в поселке Кадом Рязанской области, столице кадомского вениза или русского венецианского кружева. С конца марта и начала апреля в местный краеведческий музей и выставочный зал фабрики «Кадомский вениз» устремится множество путешественников со всей России.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Кадома, в котором проживает более 5000 человек. Благодаря модернизации скорость мобильного интернета в поселке выросла на 30% в районах с многоквартирными жилыми домами, частным сектором, в торговых центрах, в памятниках архитектуры, а также на автодорогах поселкового и районного значения.

Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Благодаря обновленной сети связи МТС, кадомским абонентам стало комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий.

«Кадом был основан в 1209 году, и здесь немало исторических зданий с очень толстыми кирпичными и каменными стенами. Кроме того, Кадом имеет холмистый рельеф, что требовало порой почти точечного расчета для разворота передающего оборудования. Теперь благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования нам удалось ликвидировать „белые пятна“ — повысить скорость в районах, отдаленных от базовых станций, а также локациях с особенно сложным рельефом. Мы анализируем загрузку базовых станций, в том числе с помощью технологий сбора больших обезличенных данных и искусственного интеллекта, прогнозируем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи в ключевых локациях потребления трафика. Все эти меры делают более комфортным использование современных цифровых сервисов, что является главным приоритетом для экосистемы МТС, особенно это важно в туристических локациях», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

Кадом с приходом тепла привлекает множество туристов, которые едут посмотреть на настоящую жемчужину России — кадомский вениз или русское веницианское кружево. Сейчас его можно увидеть в Кадомском краеведческом музее и на фабрике «Кадомский вениз».

«Старинный кадомский вениз — это особая техника вышивки, визитная карточка Кадома. Рукоделие возникло в Кадоме в эпоху Петра I, когда он указал знати носить одежду, богато украшенную кружевом. А чтобы не тратить казенное золото на венецианские товары, он организовал как бы сейчас сказали импортозамещение — настоял на обучении технике плетения кружев российских монахинь. Выписанные из Венеции рукодельницы обучили наших монахинь искусству, а те пошли дальше и усилили работу игольной вышивкой. Изделия и сегодня уникальны: каждая — штучный товар ручной работы, на создание которого уходит от недели до нескольких месяцев. Посмотреть на шедевры приезжают туристы и исследователи со всей страны. Им конечно, важно, чтобы они после осмотра экспозиции могли в интернете заказать гостиницу, выйти на связь с родными, а многие запускают прямой эфир из музея или из нашего выставочного зала, например, чтобы подобрать себе или на подарок понравившиеся воротник, рубашку, скатерть или вышитые иконы», — рассказал директор фабрики «Кадомский вениз» Николай Ренин.