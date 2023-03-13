Московское метро останавливали из-за незаконных работ застройщика

Дептранс Москвы назвал причину остановки движения на большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства .

Известно, что фирма «Донстрой» бурила над тоннелем между станциями метро «Аминьевская» и «Мичуринский проспект». Из-за отсутствия строительного контроля машина прорубила отверстие, после чего песок и глина высыпались на ЖД путь.

В результате аварии движение поездов на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено.

Отмечается, что застройщик не получал разрешения у руководства Московского метрополитена на строительные работы в этом месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ.