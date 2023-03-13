Дело в отношении Логунова поступило в суд

Дело в отношении Александра Логунова, обвиняемого в убийстве его супруги, поступило в суд. Об этом сообщил сайт Железнодорожного суда.

«10 марта 2023 года в Железнодорожный районный суд г. Рязани поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении Логунова А.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, п. „б“ ч.3 ст. 242 УК РФ», — говорится в сообщении.

Расследование по делу провело главное управление по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет СК РФ. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Рязанской области.

Дату судебного заседания по делу пока не назначили.

Напомним, супруга Александра Елена Логунова пропала в июле 2021 года.

В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. Он будет находиться в СИЗО до апреля 2023 года. Адвокат Логунова предлагал залог, чтобы его выпустили из СИЗО.