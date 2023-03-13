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Американский экс-разведчик: США хотят открыть в Грузии второй фронт против России

США хотят открыть в Грузии второй фронт против России. Об этом экс-разведчик США, офицер разведки корпуса морской пехоты в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон намерен использовать помощь в размере 40 миллионов долларов, которую ежегодно выделяет через Агентство по международному развитию USAID, чтобы устроить в Грузии «мягкий переворот» и привести к власти правительство, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, в том числе и созданию второго фронта против России.

По мнению Риттера, Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии.

«Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском „поясе нестабильности“. Следует подумать над тем, что Украина, как это было в случае с Афганистаном, в конечном счете будет брошена на произвол судьбы ее добрыми „друзьями“ американцами», — заключил офицер.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, охвативших Грузию, на границе с Россией образовалась крупная пробка.