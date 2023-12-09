В Рязанской области 10 декабря ожидается небольшой снег

В Рязанской области в воскресенье, 10 декабря, температура воздуха ночью составит -18, -13 градусов, днем -14, -9 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 10 декабря, температура воздуха ночью составит -18, -13 градусов, днем -14, -9 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Напомним, ранее в МЧС предупредили об аномальном похолодании.