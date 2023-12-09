Рязанцев предупредили об аномальном похолодании

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение об аномально холодной погоде. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение об аномально холодной погоде. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что 10-11 декабря на территории региона сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Жителей призывают соблюдать простые правила безопасности, не использовать для обогрева неисправные приборы, камины, не пользоваться открытыми источниками огня.

Также в своем телеграм-канале региональная Госавтоинспекция обращает внимание, что 9 декабря на автодороге М5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловский, Путятинском и Щацком районах отмечается обильный снегопад. Также на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах отмечается обильный снегопад. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.