Рязанцев предупредили об аномальном похолодании

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение об аномально холодной погоде. Об этом сообщается на
Отмечается, что 10-11 декабря на территории региона сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
Жителей призывают соблюдать простые правила безопасности, не использовать для обогрева неисправные приборы, камины, не пользоваться открытыми источниками огня.
Также в своем телеграм-канале региональная Госавтоинспекция обращает внимание, что 9 декабря на автодороге М5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловский, Путятинском и Щацком районах отмечается обильный снегопад. Также на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах отмечается обильный снегопад. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.