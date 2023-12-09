В Рязани заметили женщину с ножницами, которая портит автомобили
В Рязани на видео попала женщина, которая портит припаркованные автомобили ножницами. Видео опубликовал Rzn Life. Уточняется, что кадры сняты 8 декабря.
В Рязани на видео попала женщина, которая портит припаркованные автомобили ножницами. Видео опубликовал Rzn Life. Уточняется, что кадры сняты 8 декабря.
«Ходит женщина с ножницами и портит машины по адресу Свободы, 26. Пока известно только о четырех машинах. Жильцам дома, откуда она выходит, она не знакома», — сообщается в посте.
Также автор написал, что трое из четырех пострадавших обращались в Советское РОВД.
Инцидент прокомментировали в полиции.