В Рязани заметили женщину с ножницами, которая портит автомобили

В Рязани на видео попала женщина, которая портит припаркованные автомобили ножницами. Видео опубликовал Rzn Life. Уточняется, что кадры сняты 8 декабря.

В Рязани на видео попала женщина, которая портит припаркованные автомобили ножницами. Видео опубликовал Rzn Life. Уточняется, что кадры сняты 8 декабря.

«Ходит женщина с ножницами и портит машины по адресу Свободы, 26. Пока известно только о четырех машинах. Жильцам дома, откуда она выходит, она не знакома», — сообщается в посте.

Также автор написал, что трое из четырех пострадавших обращались в Советское РОВД.

Инцидент прокомментировали в полиции.