В полиции прокомментировали инцидент с женщиной, портящей автомобили

В полиции подтвердили инцидент с женщиной, которая портит припаркованные машины на улице Свободы. Проводится проверка.

В полиции подтвердили инцидент с женщиной, которая портит припаркованные машины на улице Свободы.

В настоящее время поступило два заявления о повреждении автомобилей, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД в субботу, 9 декабря.

Проводится проверка.

Напомним, ранее в сети появилось видео с неизвестной женщиной, которая царапает ножницами машины.