В полиции прокомментировали инцидент с женщиной, портящей автомобили
В полиции подтвердили инцидент с женщиной, которая портит припаркованные машины на улице Свободы. Проводится проверка.
В полиции подтвердили инцидент с женщиной, которая портит припаркованные машины на улице Свободы.
В настоящее время поступило два заявления о повреждении автомобилей, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД в субботу, 9 декабря.
Проводится проверка.
Напомним, ранее в сети появилось видео с неизвестной женщиной, которая царапает ножницами машины.