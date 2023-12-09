В Рязани снова пройдет пикет в защиту Комсомольского парка

В Рязани в воскресенье, 10 декабря, с 10 до 12 часов пройдет пикет в защиту Комсомольского парка.

В Рязани в воскресенье, 10 декабря, с 10 до 12 часов пройдет пикет в защиту Комсомольского парка. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Инициатива защиты Комсомольского парка».

Согласованный с мэрией пикет пройдет около футбольной площадки в Комсомольском парке.

«Все неравнодушные жители, приходите, пожалуйста, поддержите пикет! Вместе мы сможем защитить наш парк и не допустить этой точечной застройки!» — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2023 года в Рязани проходил пикет против строительства высоток у Комсомольского парка. Участники протеста рассказали, что Советский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований районной прокуратуры, которая требовала от мэрии Рязани отменить разрешение на строительство высоток возле Комсомольского парка.

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