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В Рязани прошел пикет против строительства высоток у Комсомольского парка
В мероприятии приняли участие около ста человек.

Во вторник, 8 августа, в Рязани прошел пикет против строительства высоток у Комсомольского парка. В мероприятии приняли участие около ста человек.

Пикет организовали местные жители, которые хотят добиться от прокуратуры обжалования решения суда и прекращения строительства высоток на линии границы парка.

Участники протеста рассказали, что 31 июля Советский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований районной прокуратуры, которая требовала от мэрии Рязани отменить разрешение на строительство высоток возле Комсомольского парка.

«У нас есть надежда, что, даже в случае проигрыша, прокуратура подаст апелляцию. Они нам обещали. Вот и посмотрим, что будет дальше», — сообщил один из рязанцев.

Активисты также отметили, что пока шли судебные заседания, застройщик продолжал продавать квартиры.

«Мы не собираемся сдаваться. Мы продолжим бороться. Если нас не услышат, то пойдем на центральное телевидение и обратимся в московский следственный комитет», — подчеркнули жители.

Ранее сообщалось, что в Рязани пройдет пикет в защиту Комсомольского парка.