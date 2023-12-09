В Рязани на возведение надземного перехода у «Глобуса» выделили почти 80 миллионов рублей

Работы планируют завершить до 31 июля 2024 года.

В Рязани на возведение надземного перехода у «Глобуса» выделили почти 80 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил ГКУ Рязанской области «ДДРО». На работы потратят 79 миллионов 890 тысяч рублей. Деньги выделят из средств регионального бюджета.

Подрядная организация уже определена. Цель работ — повысить безопасность дорожного движения. В документах указано, что подрядчик возведет надземный пешеходный переход из модульных конструкций.

Работы завершат до 31 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что около «Глобуса» в Рязани планируют построить надземный переход.