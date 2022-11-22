Около «Глобуса» на улице Большой в Рязани планируют построить надземный переход

Об этом сообщил глава регионального минтранса Павел Супрун.

Около «Глобуса» на улице Большой в Рязани намерены построить надземный переход. Об этом во вторник, 22 ноября, на заседании правительства сообщил глава регионального минтранса Павел Супрун.

Речь идет про переход около дома № 100 на улице Большой, а не на пресечении с улицей Советской Армии.

По словам Супруна, переход находится в собственности гипермаркета «Глобус», зимой его намерены передать региону. После этого дирекция дорог Рязанской области оборудует там к лету 2023 года пешеходный переход со светофором.

В планах властей разработать проект по строительству на участке надземного пешеходного перехода. Сроки его строительства не уточнялись.