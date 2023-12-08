В Советском суде Рязани началось заседание по избранию меры пресечения рыбновскому стрелку

В пятницу, 8 декабря, в Советском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения рыбновскому стрелку. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Александра Глебова обвиняют по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), по которой его могут посадить от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненно. То, как ведет себя подсудимый в суде, можно посмотреть на видео .

Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.