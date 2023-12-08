В рязанский суд доставили рыбновского стрелка

В пятницу, 8 декабря, в Советский районный суд на избрание меры пресечения привезли рыбновского стрелка. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Александра Глебова обвиняют по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), по которой его могут посадить от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненно.

Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.