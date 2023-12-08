В Рязани снова начали расти цены на топливо

Автор поста сообщил, что за неделю цена на дизельное топливо на заправке «Роснефти» в Дашково-Песочне выросла на 80 копеек.

В Рязани снова начали расти цены на топливо. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани».

Автор поста сообщил, что за неделю цена на дизельное топливо на заправке «Роснефти» в Дашково-Песочне выросла на 80 копеек.

«Стабильность была всего два месяца. Интересно, куда такая стабильность приведет нашу страну?», — написал рязанец.

Напомним, биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно повысились и розничные цены.

Кабмин с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. А 17 ноября он был снят.