В России отменили временный запрет на экспорт бензина

В России отменили временный запрет на экспорт бензина. Об этом пишет ТАСС.

С 17 ноября правительство России приняло решение снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.

Отмечается, что запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.