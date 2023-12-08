Жителю Рязанской области огласили приговор за попытку изнасилования несовершеннолетней

Все произошло 5 августа в Скопине. Подсудимый напал на ранее незнакомую ему 17-летнюю девушку и, угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Девушке удалось отвлечь внимание мужчины и убежать. После этого она вместе с матерью обратилась в полицию.

Скопинцу дали 12 лет тюрьмы за попытку изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Все произошло 5 августа в Скопине. Подсудимый напал на ранее незнакомую ему 17-летнюю девушку и, угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Девушке удалось отвлечь внимание мужчины и убежать. После этого она вместе с матерью обратилась в полицию.

Мужчина был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 2 года.