На трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное ДТП

На трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

Авария произошла вблизи деревни Дыреевка Мензелинского района Татарстана. По предварительным данным, 35-летняя жительница Башкирии, управляя внедорожником Subaru, выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с легковушкой Honda, за рулем которой был 46-летний водитель из Подмосковья.

В результате водитель Honda от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и 37-летняя пассажирка Subaru с различными травмами доставлены в больницу.