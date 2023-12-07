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В совещательных органах Рязанской гордумы обсудили проект бюджета

В четверг, 7 декабря состоялось совместное заседание Совета Почетных граждан города Рязани и Экспертного совета при главе муниципального образования.

Собравшиеся обсудили проект бюджета города Рязани на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Заседание провела глава Рязани Татьяна Панфилова.

Основные параметры главного финансового документа города были озвучены начальником финансово-казначейского управления администрации Светланой Финогеновой. Она отметила, что доходы бюджета города на 2024 год запланированы в размере 16,8 млрд. рублей, расходы — 17,4 млрд. рублей.

Одним из приоритетов остается выполнение всех социальных обязательств, доля финансирования социальной сферы составит в 2024 году около 75% в общем объеме расходов.

«Параметры бюджета не являются окончательными. Благодаря поддержке регионального Правительства в следующем году ожидается поступление значительного объема межбюджетных трансфертов для реализации социально значимых программ», — отметила Панфилова.

В ходе обсуждения члены Совета Почетных граждан Рязани и Экспертного совета задали вопросы о возможности финансирования различных сфер жизни города и выдвинули свои предложения.

Речь шла о планах по благоустройству города, развитию территорий частного сектора, ремонту дорог, закупке спортивного оборудования для муниципальных спортивных школ, ремонту загородного оздоровительного лагеря «Сказка».