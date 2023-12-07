В Росгвардии прокомментировали разрыв боеприпаса на полигоне в Дубровичах

В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства. Руководство регионального управления Росгвардии выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

При проведении плановых занятий по огневой подготовке на полигоне Дубровичи произошел внештатный разрыв боеприпаса после производства выстрела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Руководство регионального управления Росгвардии выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.