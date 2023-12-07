Новогоднюю иллюминацию в Рязани подключат к 15 декабря

Сегодня рабочие приступили к установке 18-метровой ели на площади Театральной. В городе уже украсили елки на Лыбедском бульваре, в Гвардейском сквере, Комсомольском парке, на улицах 2-е Бутырки и проезд Машиностроителей.

Новогоднюю иллюминацию в Рязани подключат к 15 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В мэрии также рассказали, что Дирекция благоустройства продолжает украшать новогоднюю ель на площади Ленина.

В четверг, 7 декабря, рабочие приступили к установке 18-метровой ели на площади Театральной.

Отмечается, что в городе уже украсили елки на Лыбедском бульваре, в Гвардейском сквере, Комсомольском парке, на улицах 2-е Бутырки и проезд Машиностроителей.

Ранее в мэрии рассказали, как украсят Рязань на Новый год.