Житель Подмосковья ударил отца ножом в грудь накануне его операции на сердце

Житель Ногинска убил отца, вонзив нож ему в грудь, сообщил источник РЕН.ТВ.

75-летний мужчина незадолго до своей смерти должен был ехать в Москву, где ему предстояла операция на сердце.

«Пожилой мужчина перестал выходить на связь, поэтому родственники позвонили его сыну. Он заявил: «Папа с ножом в сердце», — рассказал собеседник.

Приехавшие в квартиру полицейские обнаружили тело 75-летнего мужчины с ножом в груди.

Сына поместили в психиатрическую лечебницу.