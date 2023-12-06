«Страна.ua»: ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы

Представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность ГУР к убийству политика.

ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное» признал причастность ГУР к убийству политика.

Труп политика нашли в снегу на территории парка Велич в Подмосковье. Его тело нашла сотрудница отеля. Она же вызвала полицию и «скорую».

Он был убит выстрелом в голову.