Полицейские приходили к мужчине, устроившему стрельбу в Рязанской области, из-за его конфликта с бывшей женой

По информации источника, женщина ходила на программу «Мужское / Женское», чтобы вывести ссору на федеральный уровень.

Полицейские приходили к мужчине, устроившему стрельбу в Рязанской области, из-за его конфликта с бывшей женой. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, конфликт между супругами длится несколько лет. Женщина обвиняла 47-летнего мужчину в истязаниях и считала, что он несправедливо поделил имущество при разводе. Речь шла о недвижимости и бизнесе. Также стало известно, что супруги делили детей. Женщина ходила на программу «Мужское / Женское», чтобы вывести ссору на федеральный уровень.

По предварительной информации, обыск был связан с заявлением экс-супруги. В розыске стрелок не числился. Когда к нему пришли сотрудники вологодской полиции, он заперся в доме и открыл огонь со второго этажа. Погиб полицейский Максим Розанов.