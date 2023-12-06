Новым директором рязанского МП «Детское питание» стал Андрей Жаров
Жаров ранее не работал на государственных и муниципальных должностях, однако до сих пор продолжает числиться директором фирмы ООО «Биосфера».
Новым директором рязанского МП «Детское питание» стал Андрей Жаров. Об этом сообщает Vidsboku.
По данным издания, Жаров ранее не работал на государственных и муниципальных должностях, однако до сих пор продолжает числиться директором фирмы ООО «Биосфера».
Ранее должность директора МП «Детское питание» занимала Ирина Каминская. Ее уволили после окончания срока контракта администрацией.