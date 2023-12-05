Зампред Рязоблдумы Николай Макариков посетил открытие выставки «Vремя Героев»

На выставке представили четыре портрета: гвардии полковника Сергея Сухарева, гвардии подполковника Павла Кривова, гвардии майора Дениса Ягидарова и гвардии капитана Алексея Курганова, погибших на СВО. Посмертно военнослужащим присвоено звание Героев России. Как отметил автор выставки, при написании портретов он сотрудничал с Минобороны по вопросам орденов, медалей и знаков, встречался с родственниками, узнавал истории о жизни и службе военных, изучал награды рязанцев и их фото.

Во вторник, 5 декабря, в библиотеке имени М. Горького открылась выставка «Vремя Героев» художника Владимира Янаки, посвященная погибшим рязанским участникам СВО. На мероприятии присутствовал зампред рязанской областной думы Николай Макариков.

На выставке представили четыре портрета: гвардии полковника Сергея Сухарева, гвардии подполковника Павла Кривова, гвардии майора Дениса Ягидарова и гвардии капитана Алексея Курганова, погибших на СВО. Посмертно военнослужащим присвоено звание Героев России. Как отметил Янаки, при написании портретов он сотрудничал с Минобороны по вопросам орденов, медалей и знаков, встречался с родственниками, узнавал истории о жизни и службе военных, изучал награды рязанцев и их фото.

Николай Макариков поблагодарил Янаки за то, что тот решил увековечить память военнослужащих на картинах.

«Воин погибает дважды: первый на поле боя, второй — когда начинают забывать о нем. И вот вторая смерть — она более страшная, чем первая. Эти люди, Герои России, они не погибли, они с нами. Пройдет время и портреты немного поблекнут, покроются синевой. Однако чем картина имеет больше историю, тем ценнее она становится. Эти четыре героя должны и останутся в нашей памяти», — подчеркнул Макариков.

Выставка продлится с 5 по 12 декабря. Проект будет представлен на территории Рязанской области, в частях и соединениях ВДВ России, центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны.

Кроме того, на открытии выставки присутствовали председатель областной Общественной палаты Наталья Гришина, министр территориальной политики региона Жанна Фомина, семьи погибших на СВО, депутаты Рязгордумы.