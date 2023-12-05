В России зарегистрировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Вспышки микоплазменной пневмонии ранее регистрировались в Китае. ВОЗ заявляла, что на данный момент у них нет пандемического потенциала. Симптомами заболевания являются высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Отмечается, что чаще всего инфекция проявляется у детей.

В России зарегистрировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжёлых форм инфекции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вспышки микоплазменной пневмонии ранее регистрировались в Китае. ВОЗ заявляла, что на данный момент у них нет пандемического потенциала.

Симптомами заболевания являются высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Отмечается, что чаще всего инфекция проявляется у детей.