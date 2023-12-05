В России подорожало шампанское

В России за год шампанское подорожало на 6,25%. Теперь его средняя стоимость составляет 465,6 рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Руспродсоюз.

В Анадыре цены на шампанское самые высокие. Они составляют в среднем 757,2 рублей. В Москве игристое вино можно купить за 541,6 рублей, в Санкт-Петербурге — за 520,6 рублей, а в Челябинской области — за 399,6 рублей.

Дешевле всего напиток стоит в Югре. Например, в городе Белоярский ценник на него составляет 310,9 рублей.