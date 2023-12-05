В небе над Рязанью засняли световые столбы

В небе над Рязанью засняли световые столбы. Соответствующую фотографию читатели прислали в редакцию РЗН.Инфо.

На снимке видно, как в небо уходят линии света.

Отмечается, что фото сделано в Московском районе города.

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое появляется в холодную погоду. Солнечный свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Столбы могут быть разукрашены в разные цвета и появляться пачками по несколько штук.