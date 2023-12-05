В Краснодарском крае в ДТП с бензовозом и маршруткой погибли трое
Авария произошла во вторник, 5 декабря, в 16:20, на 64 километре дороги «Славянск-на Кубани — Темрюк». По предварительной информации, семеро пострадали.
В Краснодарском крае в результате ДТП погибли трое. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла во вторник, 5 декабря, в 16:20, на 64 километре дороги «Славянск-на Кубани — Темрюк».
Между собой столкнулись бензовоз «КамАЗ» и маршрутный автобус IVECO. По предварительной информации, три человека погибли, семеро получили ранения. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани.
На месте работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются.