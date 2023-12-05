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Стартовала бизнес-миссия рязанских компаний в Беларусь

Во вторник, 5 декабря, стартовала бизнес-миссия Рязанской области в Беларусь. В составе делегации, которую возглавляет заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, 11 экспортно ориентированных компаний. Они представляют отрасли строительства, производства медицинских приборов и оборудования, пищевой промышленности, АПК, IT.

В программе мероприятия биржа контактов с потенциальными партнерами, посещение предприятий республики и Парка высоких технологий, встречи с представителями управлений по аэрокосмическим системам и технологий радиотехники, электроники в Национальной академии наук Беларуси и с Торговым Представительством России в Беларуси.

Рязанские участники в ходе визита презентуют свою продукцию, установят контакты с предприятиями республики, договорятся о реализации совместных проектов.

Бизнес-миссия продлится до 8 декабря.

«Беларусь — наш надежный партнер, с которым мы исторически связаны дружбой, крепкими деловыми отношениями. В условиях санкционных ограничений развитие экономического сотрудничества с республикой приобретает особую важность», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, в этом году с участием Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса были организованы бизнес-миссии Рязанской области в Казахстан, Узбекистан, Египет, ЮАР, АЭ, на Кубу. Выбор направления для поездок определяется в соответствии с пожеланиями предпринимателей.