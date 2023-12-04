В зоне СВО погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота Завадский

В зоне СВО погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения», — написал он.

Политик выразил соболезнования родным и близким Завадского.