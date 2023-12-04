В России предложили обучать школьников навыкам обороны от преступников и агрессивных бездомных животных

В России предложили обучать школьников навыкам обороны от преступников и агрессивных бездомных животных. Об этом сообщает газета « Ведомости ».

В Госдуме предложили включить в школьный курс ОБЖ или физкультуры новых уроков — по физической и психологической самообороне. По мнению депутатов, преподавание навыков психологической и физической обороны должно носить обязательный и регулярный характер.

Отмечается, что за три года количество нападений бездомных собак на детей возросло с 90 400 до 103 300 случаев. Аналогичная ситуация складывается с преступлениями сексуального характера.