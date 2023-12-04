В Новосибирске девушка умерла после приема у стоматолога

В Новосибирске девушка умерла после приема у стоматолога. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

У 27-летней Алины разболелся зуб. Девушка долгое время не решалась идти ко врачу, но боль усилилась. Тогда она отправилась на прием.

После удаления зуба на улице у нее закружилась голова, началась рвота, еле дошла до дома и упала.

В больнице Алина впала в кому, отказали все внутренние органы, а на следующий день девушка скончалась.

Родственники считают, в стоматологии занесли инфекцию, и намерены добиваться расследования.

У погибшей остались двое маленьких детей.