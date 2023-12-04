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В Минобороны заявили об изменении требований к здоровью призывников с учетом опыта СВО

Министерство обороны России разработало проект, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов, пишет ТАСС.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта СВО», — отмечается в документе.

Предполагается, что изменения будут распространяться на граждан при постановке на воинский учет, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.

Планируемый срок вступления постановления в силу — декабрь 2024 года.