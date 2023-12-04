МТС запустила аналог YouTube на платформе Nuum

МТС запустила предварительную версию видеосервиса Nuum, сообщили в пресс-служба компании. Платформа позволяет блогерам и другим создателям контента публиковать свои работы в горизонтальном и вертикальном форматах, вести прямые трансляции по аналогии с YouTube.

Платформа на сайте Nuum.ru доступна как веб-версия для компьютеров, ноутбуков, а также мобильных устройств в App Store и Google Play.

В настоящее время в приложении можно найти большое количество видеоконтента от зарегистрированных пользователей, которые активно тестируют платформу. Вместе с ними будут доработаны ключевые функции, чтобы соответствовать потребностям зрителей, создателям контента и рекламодателям. Команда проекта планирует выпускать обновления каждые две-три недели на основе пользовательских отзывов.

Руководитель проекта Наталья Братчикова отмечает, что рынок пользовательского контента растет на 50-70% в год. Она видит перспективы в этом направлении с учетом ограничений и отсутствия монетизации на зарубежных сайтах.

Уже сейчас на платформе можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.