Новости Рязани за 4 декабря 2023 год

В Рязани затопило улицу Новоселов

В Рязани затопило улицу Новоселов. Об этом сообщили в группе Rzn Life. «Перекресток Зубковой и Новоселов (остановка Сбербанк). Течет со стороны улицы Зубковой», — пишет автор поста. Официальной информации о произошедшем нет.

Путин: надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин

Путин заявил, что в России надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом пишет РИА Новости. Также президент высказался о сроках наказания за экономические преступления: большие сроки, 7—10 лет, он считает спорными и предлагает проработать улучшение законодательства.

В России предложили обучать школьников навыкам обороны от преступников и агрессивных бездомных животных

В России предложили обучать школьников навыкам обороны от преступников и агрессивных бездомных животных. Об этом сообщает газета «Ведомости». В Госдуме предложили включить в школьный курс ОБЖ или физкультуры новых уроков — по физической и психологической самообороне. По мнению депутатов, преподавание навыков психологической и физической обороны должно носить обязательный и регулярный характер. Отмечается, что за три года количество нападений бездомных собак на детей возросло с 90 400 до 103 300 случаев. Аналогичная ситуация складывается с преступлениями сексуального характера.

Без вести пропавший боец Рязанского полка ВДВ погиб

Без вести пропавший боец Рязанского полка ВДВ погиб. Об этом сообщили его родственники в соцсетях. Вадим Шевелев служил в 137-м полку ВДВ. 43-летний военный числился пропавшим без вести с 24 октября после боя в Клещеевке под Бахмутом. Родственники военного рассказали, что в бою он получил тяжелое ранение и погиб 17 ноября. Отметим, что Шевелев был уроженцем Калужской области.

Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в РФ

Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в РФ. Об этом пишет РЕН ТВ. По словам президента, в этом вопросе должен соблюдаться этнокультурный баланс. «Надо, чтобы это отвечало интересам экономики РФ, знать язык, уважать законы», — заявил Путин. Ранее в Госдуму внесли проект о ликвидации патентной системы трудоустройства мигрантов.

Time включил Путина в список претендентов на звание «человека года»

Time включил Путина в список претендентов на звание «человека года». Об этом пишет РИА Новости. Всего в списке девять номинантов, среди них: король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда. Победителя в номинации объявят в среду, 6 декабря. Отмечается, что в 2022 году «человеком года» стал президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины», в 2021 году — предприниматель Илон Маск.

На Первомайском проспекте в Рязани произошло ДТП

На Первомайском проспекте в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Рязань Online». Авария случилась в понедельник, 4 декабря, на мосту около остановки «Дом художника». Официальный данных о происшествии нет.

В зоне СВО без вести пропал боец Рязанского полка ВДВ Вадим Шевелев

В зоне СВО без вести пропал боец Рязанского полка ВДВ Вадим Шевелев. Об этом сообщили в соцсетях. Шевелев служил в 137-м полку ВДВ. 43-летний военный числится пропавшим без вести после боя в Клещеевке под Бахмутом. Последний раз боец выходил на связь 15 октября.

На Украине объяснили провал контрнаступления

На Украине объяснили провал контрнаступления. Об этом сообщает газетаа The Washington Post. По данным издания, экс-министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня говорил главе Пентагона Ллойду Остину о провале контрнаступления ВСУ. Он рассказал, что к его провалу привело отсутствие поддержки с воздуха, а также большое количество мин и танковых засад.

В Молдавии предложили отказаться от антироссийских санкций

В Молдавии предложили отказаться от антироссийских санкций. Об этом пишет RT со ссылкой на экс-президента республики Игоря Додона. По его словам, Молдавия должна отказаться от антироссийских санкций и договориться с Москвой. «Нужно отказаться от санкций, срочно поехать в Россию и добиваться отмены введенного запрета и начать наконец думать об интересах наших производителей», — заявил Додон. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с Молдавией.

В Рязани на улице Быстрецкой столкнулись три автомобиля

В Рязани на улице Быстрецкой столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 2». Авария случилась в понедельник, 4 декабря, возле ЖК «Петра и Февронии» на улице Быстрецкой. Столкнулись три иномарки. Судя по кадрам, обошлось без пострадавших.

Путин: активность России в мировых делах будет только нарастать

Президент России Владимир Путин заявил, что активность РФ в международных делах будет только нарастать. Об этом он сообщил на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств, пишет «Интерфакс». Глава государства подчеркнул, что Россия «не приемлет блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН». «Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», — отметил Путин.

Новогодние мероприятия в Рязани начнутся с 23 декабря

Новогодние мероприятия в Рязани начнутся с 23 декабря. Об этом сообщили на сайте мэрии. В ведомстве рассказали, что первые новогодние мероприятия стартуют 23 декабря на Лыбедском бульваре. Череда новогодних событий стартует с парада Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие более 200 человек. После этого зрителям в интерактивном формате представят концепцию празднования Нового года, в том числе расскажут, где можно будет приятно провести время с друзьями и семьей. Основными площадками празднования Нового 2024 года станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Торговый городок, Лесопарк, ЦПКиО, Муниципальный культурный центр, ДК «Приокский», КДЦ «Октябрь». С 23 по 30 декабря и со 2 по 7 января в Лесопарке мероприятия будут проходить в резиденции Деда Мороза: В празднично украшенном доме Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей, проведут творческие конкурсы, фотосессии для всей семьи. Каждому посетителю представится возможность написать и отправить письмо Деду Морозу, получить добрые пожелания и напутствия от главных героев праздника. Со 2 по 7 января на Лыбедском бульваре будет работать интерактивное пространство «В гостях у Нового года»: На центральном новогоднем пешеходном бульваре жителей и гостей города ждут праздничные семейные представления, тематические анимационные программы, концерты, фотозоны. Сценическое пространство будет оформлено объемными декорациями, символизирующими новогодние традиции и атрибуты. С 22 по 29 декабря и со 2 по 7 января по улицам Рязани будет ездить новогодний экспресс: С 22 по 29 декабря «музыкальный» брендированный автобус будет курсировать по центральным улицам города, на остановках общественного транспорта оркестры исполнят известные новогодние произведения, создавая праздничное настроение. С 2 по 7 января автобус станет площадкой для интерактивных экскурсий, театрализаций, культурных программ и теплого досуга с долей ностальгии. Со 2 по 7 января на улице Горького будет работать мастерская снеговика: После долгих прогулок по городу все желающие могут согреться в сказочной мастерской. Красивое и уютное пространство для мастер-классов по изготовлению новогодних подарков и сувениров, праздничных фотосессий, а также ярмарка изделий рязанских мастеров будут интересны как детям так взрослым. 5 января в Лесопарке пройдет парад снеговиков: Рядом с Резиденцией Деда Мороза заработает Изба рязанского снеговика, где будут проходить мастер-классы, творческие конкурсы и анимационные программы. Также в Лесопарке будут организованы: конкурс на лучшего снеговика «Слеплено в Рязани»; семейная снежная эстафета «Новый год — снеговики — семья»; парад снеговиков. Со 2 по 7 января на улице Почтовой пройдет мероприятие «Рязанский Почтальон»: Уникальный и самобытный рязанский проект. В этом году предлагается использовать новый формат работы со зрителем: помимо актерской игры, предлагается добавить световые эффекты и демонстрацию контента на светодиодных экранах, которые установят в окнах зданий, расположенных по улице Почтовой. Зарисовки будут выполнены в стиле театра теней на желтом фоне, чтобы создать у зрителя эффект присутствия. Новый подход к проекту с использованием технологий позволит привлечь еще больший интерес к истории и культуре Рязани. Отмечается, что некоторые мероприятия будут носить локальный характер, на нескольких городских площадках в микрорайонах Рязани запланированы активности для детей и взрослых: семейные представления, анимационные программы, концерты. Подробная программа новогодних праздничных мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.

В Рязани проведут субботник по уборке остановок и пешеходных переходов