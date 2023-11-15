В Госдуму внесли проект о ликвидации патентной системы трудоустройства мигрантов

В Госдуму внесли проект о ликвидации патентной системы трудоустройства мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поправкам, работодатель сможет нанимать на работу иностранного гражданина только при наличии у него разрешения на работу.

«Все иностранные трудовые мигранты в России будут обязаны уплачивать полные суммы налога на доходы физических лиц, предусмотренные для граждан нашей страны», — говорится в пояснительной записке.