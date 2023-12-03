В зоне СВО погиб выпускник бывшего Рязанского военного автомобильного института

Похороны прошли в субботу, 2 декабря.

В зоне СВО 17 ноября погиб Евгений Смирнов. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «ЭХП онлайн».

Похороны прошли в субботу, 2 декабря, в городе Лесной. Мужчине было 50 лет. Он родился в Нижегородской области, окончил Рязанский военный высший автомобильный институт имени В. П. Дубынина. На комбинат «Электрохимприбор» мужчина пришел в 2018 году — трудился мастером участка в цехе 435.

У Смирнова есть награды за миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Кроме того, он служил на Кавказе. Мобилизовали мужчину в 2022 году.

Фото: группа «ЭХП онлайн» «ВКонтакте»