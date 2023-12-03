В Рязани для уборки улиц задействуют больше техники и людей из-за сильного снегопада

В Рязани для уборки улиц задействуют больше техники и людей из-за сильного снегопада. Об этом сообщает городская мэрия. С 3 декабря в центральных регионах России наблюдаются сильные снегопады. В Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской областях — метели и рекордные сугробы. Синоптики отмечают, что такого в начале декабря не было 70 лет.

Снегопады продолжатся на следующей неделе, также ожидается похолодание, гололед и сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями в ночь с 3 на 4 декабря на уборку дорог и тротуаров города выйдут 110 единиц техники ДБГ, подрядных организаций и строительных компаний.

Кроме того, дополнительную технику выделят муниципальные предприятия и управляющие компании. В очистке и механизированной уборке тротуаров будут задействованы шесть тракторов. Администрация Рязани просит жителей не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог.