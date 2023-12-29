В Россию начали поставлять яйца с шести турецких предприятий
В пятницу, 29 декабря, Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца от шести турецких предприятий.
В Россию начали поставлять яйца с шести турецких предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В пятницу, 29 декабря, Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца от шести турецких предприятий.
«Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях», — говорится в сообщении.
Ранее в России снова выросла стоимость куриных яиц.