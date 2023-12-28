В США назвали регионы, которые перейдут под контроль России

Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева.

Украинская армия будет постепенно терять боеспособность и отступать, поэтому Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

«Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, он не знаком с планом боевых действий, разработанным Москвой, но убежден, что Одесса также будет взята под контроль российскими войсками. Это обезопасит Крым от возможных ракетных ударов со стороны ВСУ.