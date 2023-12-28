В Рязани платные парковки c 30 декабря станут бесплатными

Причина — передача платного парковочного комплекса в собственность города.

В Рязани платные парковки на время станут бесплатными. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работу сервисов по оплате парковок приостановят с 30 декабря. Причина — передача платного парковочного комплекса в собственность города. «До возобновления работы всех сервисов платных парковок штрафы выноситься не будут», — уточнили в горадминистрации.

Информацию о возобновлении работы парковочного пространства разместят отдельно.