Лавров заявил об отсутствии воли к миру у Зеленского

Глава МИД РФ напомнил о действующем на Украине запрете на переговоры с руководством России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии воли к миру у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС .

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике. Ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи. Продолжает действовать установленный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на ведение переговоров с руководством России. Выводы делайте сами», — сказал министр.