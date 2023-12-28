Центробанк объявил о возобновлении продаж валюты

С 9 января 2024 года Центробанк возобновляет проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния.

Центробанк объявил о возобновлении продаж валюты. Об этом сообщается в пресс-службе Банка России.

С 9 января 2024 года Центробанк возобновляет проведение на внутреннем валютном рынке операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния.

Объем и направленность операций сформируется после того, как Минфин определит объем покупки или продажи валюты в рамках бюджетного правила.