В Спасском районе мигранта осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Его оштрафовали на 10 000 тысяч рублей.

В Спасском районе мигранта осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2023 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. После проверки документов выяснилось, что у него нет полиса ОСАГО, а у пассажира автомобиля отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель попытался передать 5 000 рублей полицейскому.

В суде мужчину оштрафовали на 10 000 тысяч рублей.