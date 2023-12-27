Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
-7°
Птн, 29
ЦБ USD 91.71 0 28/12
ЦБ EUR 101.35 0.23 28/12
Нал. USD 91.7 / 94 27/12 17:20
Нал. EUR 100.75 / 101.58 27/12 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
Вчера 12:18
1 861
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
3 512
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
5 308
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
5 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области назначили четверых новых мировых судей
Назначение утвердила Рязанская облдума.

В Рязанской области назначили четверых новых мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Мировым судьей Московского райсуда Рязани стала Марина Алехашкина (срок полномочий — три года).

В Октябрьский райсуд Рязани получил назначение Олег Рябов (без ограничения срока полномочий).

Геннадий Симкин назначен мировым судьей Спасского райсуда (без ограничения срока полномочий).

Мировым судьей Сасовского райсуда стал Никита Косолапов. Срок его полномочий — три года.

Назначение утвердила Рязанская облдума.