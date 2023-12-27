В Рязанской области назначили четверых новых мировых судей
Назначение утвердила Рязанская облдума.
В Рязанской области назначили четверых новых мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Мировым судьей Московского райсуда Рязани стала Марина Алехашкина (срок полномочий — три года).
В Октябрьский райсуд Рязани получил назначение Олег Рябов (без ограничения срока полномочий).
Геннадий Симкин назначен мировым судьей Спасского райсуда (без ограничения срока полномочий).
Мировым судьей Сасовского райсуда стал Никита Косолапов. Срок его полномочий — три года.
Назначение утвердила Рязанская облдума.