В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погиб мужчина

Еще пять человек получили травмы.

В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария случилась в среду, 27 декабря, в Рязанском районе, на 206 км автодороги М-5 «Урал». Столкнулись три автомобиля: Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб, еще пятеро человек получили травмы.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП на трассе М-5 образовалась пробка.