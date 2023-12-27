В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погиб мужчина
Еще пять человек получили травмы.
В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Авария случилась в среду, 27 декабря, в Рязанском районе, на 206 км автодороги М-5 «Урал». Столкнулись три автомобиля: Renault Megane, Ford Transit и Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб, еще пятеро человек получили травмы.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП на трассе М-5 образовалась пробка.